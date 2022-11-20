نظر محاكمة متهم بالتعدي على شاب ووالدته في دمياط

تنظر محكمة جنايات دمياط، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بالبلطجة وضرب سيدة والتسبب في قطع يد نجلها بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام شخص بالتعدي على شاب ووالدته محدثا بهما إصابات بالغة، بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض.

وكانت قوات الأمن بدمياط قد تلقت بلاغا يفيد وصول شاب ووالدته الي أحد مستشفيات المحافظة في حالة خطرة وبهما إصابات بالغة نتيجة تعرضهما إلى التعدي بواسطة سلاح أبيض، وتسببت تلك الإصابات إلى بتر "كف اليد" اليسرى للسيدة بينما تم إجراء عمليات جراحية للشاب وإيداعه غرفة العناية الفائقة متأثرا بإصابته.



وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة كفر البطيخ والتي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم أثناء محاولته الفرار إلى إحدى القري المجاورة، وتحرير المحضر اللازم للواقعة.



وتنظر محكمة جنايات دمياط اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم والذي يواجه عدة اتهامات أبرزها الشروع في القتل.