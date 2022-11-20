إصابة شخص صدمته سيارة بطريق السويس الصحراوى

أصيب شخص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر صدمة من سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى طريق السويس الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة.