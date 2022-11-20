الأحد 20 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة بطريق السويس الصحراوى

اسعاف
اسعاف
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أصيب شخص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر صدمة من سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى طريق السويس الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة.

النيابة العامة طريق السويس الصحراوي سيارة كسور متفرقة بالجسم مكان الواقعة

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