الرئيس الكوبى يصل روسيا لإزاحة الستار عن نصب تذكارى لفيدل كاسترو

وصل رئيس جمهورية كوبا ميجيل دياز كانيل برموديز، اليوم الأحد، على رأس وفد كبير إلى روسيا، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويزيح الستار عن نصب تذكاري لفيدل كاسترو.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، فقد ووصل الرئيس الكوبي إلى روسيا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفنزويلية "كونفياسا"، واستعرض حرس الشرف الذي اصطف لاستقباله.

وكان الرئيس الكوبي قد أنهى اليوم السبت زيارة عمل إلى الجزائر.

المملكة المتحدة تقدم حزمة دفاع جوى جديدة لأوكرانيا

وأعلنت المملكة المتحدة، السبت، تقديم حزمة دفاع جوي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 60 مليون دولار) لأوكرانيا، تشمل أسلحة مضادة للطائرات وتكنولوجيا لمواجهة المسيرات الإيرانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال زيارة مفاجئة أجراها اليوم لأوكرانيا التقى خلالها رئيسها فولوديمير زيلينسكي، إننا "نقدم اليوم دفاعات جوية جديدة، بما في ذلك مدافع مضادة للطائرات ورادارات ومعدات مضادة للطائرات المسيرة، ونكثف الدعم الإنساني للشتاء البارد القاسي القادم".

وأضاف سوناك أنه "في الوقت الذي تنجح فيه القوات المسلحة الأوكرانية في صد القوات الروسية على الأرض، يتم قصف المدنيين بوحشية من الجو".

وتشمل حزمة الدفاعات الجوية المقدمة لأوكرانيا 125 مدفعًا مضادًا للطائرات وتكنولوجيا لمواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية، بما في ذلك عشرات الرادارات وقدرات الحرب الإلكترونية المضادة للطائرات المسيرة.

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنه سيتم تزويد أوكرانيا بأكثر من ألف صاروخ جديد مضاد للطائرات.

وقررت بريطانيا أيضًا إرسال خبراء طبيين ومهندسين إلى المنطقة للمساعدة في تعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية.

القوات الأوكرانية تقصف محيط محطة زابوروجيه

وأعلن رينات كارتشا، مستشار مدير مؤسسة روس إنيرجو آتوم مشغّل المحطات الكهروذرية الروسية، أن قوات كييف قصفت محيط محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وقال كارتشا: "تم قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية بـ12 قذيفة، ونحن نتحدث عن محيط المحطة نفسها، وليس عن المنطقة الصناعية".

وأشار إلى أن محيط المحطة لم يتعرض للقصف منذ نهاية سبتمبر، وكانت ضربة اليوم ضخمة.