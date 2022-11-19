السبت 19 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«إكسترا نيوز»: إجماع دولي على أن قمة المناخ فارقة في تاريخ البشرية

جريدة الدستور
ads

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول آخر التطورات في قمة المناخ cop27، وذلك قبل ساعات من إسدال الستار على المؤتمر الدولي الذي استضافته مدينة شرم الشيخ.

وقال عوض الغنام مراسل القناة من شرم الشيخ، في مداخلة فيديو لتغطية خاصة لـ"إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، إن هناك خلافًا حول نقاط محددة وليس ماتم مناقشته خلال الأيام الماضية للمؤتمر من ندوات ونقاشات.

وأضاف أن إشكالية صندوق الخسائر، والمنوط به أن تقوم الدول الصناعية الكبرى بدفع تعويضات للدول النامية، والتي تأثرت تاثيرًا كبيرًا جراء التغيرات المناخية. 

وأشار إلى انه عقد اجتماعًا مغلقًا قبل قليل لأعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 28، لوضع بلورة نهائية لمسألة التعويضات، وهناك رؤى مختلفة حول من سيدفع ولمن ستذهب هذه الأموال، مؤكدًا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يرون أنه يتوجب على الصين أن تدفع مستحقات لهذا الصندوق لأنها الدولة الصناعية الثانية بعد الولايات المتحدة، ولكن الصين ترى أنها دولة نامية.

وأكد مراسل القناة أنه لا يوجد معلومة مؤكدة هل سيتم ترحيل هذا الملف للقمة المقبلة أم لا، متابعًا أنه خلال الساعات الماضية تم رصد عددًا من الوفود التي رحلت من مطار شرم الشيخ وكان هناك حالة من الابتهاج والشكر للدولة المصرية على حسن التنظيم ويرون أن قمة المناخ حدث فريد قامت به مصر في وقت قصير وهناك إجماع دولي على أن هذه القمة هي فارقة في تاريخ البشرية.

اكسترا نيوز COP27 قمة المناخ تاريخ البشرية إجماع دولي صندوق الخسائر

مواد متعلقة

استشارى تغيرات مناخية يوضح أبرز المكاسب من مؤتمرالمناخ COP27

عبدالمنعم السيد: مؤتمر المناخ «cop27» كان قمة التنفيذ

التوصل لاتفاق بشأن مسألة الخسائر والأضرار فى قمة «COP27»

لأول مرة.. وفد «روساتوم» يشارك فى مؤتمر المناخ «COP27» بشرم الشيخ

طارق درويش: COP27 أكد قدرة الدولة المصرية على استضافة الفعاليات العالمية

على هامش COP27| وفد صينى يتفقد أعمال المركز القومى لبحوث المياه

في 5 نقاط.. كيف استفادت الدولة المصرية من فعاليات قمة المناخ «cop27»؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

نحو استراتيجية جديدة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

انطلاق كأس العالم 2022.. ورئيس «فيفا» يعد بـ«نسخة استثنائية»

«المحطات النووية» تعلن نجاح الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية

مصرع شخص سقط بسيارته فى ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

الجنايات تحيل قاتلة طفلة مطاى بنت الـ5 سنوات إلى فضيلة المفتى

هاني شاكر ومصطفى كامل يؤديان واجب العزاء في الموسيقار محمد سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

آلان دونو.. نظام التفاهة

ماجد حبته

ما فضحته مفاوضات كوب 27

علي سعدة

كأس العالم

مؤمن المحمدي

التنابلة

د. منى حلمى

تجدد الحياة سيفرغ كأس «الكوكتيل» المسمومة

حسين دعسة

إذا ما فشلت الحرب فى أوكرانيا.. ماذا تنبأ «يانوش بوجاسكى» عن استقرار الدولة الروسية؟

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات