«إكسترا نيوز»: إجماع دولي على أن قمة المناخ فارقة في تاريخ البشرية

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول آخر التطورات في قمة المناخ cop27، وذلك قبل ساعات من إسدال الستار على المؤتمر الدولي الذي استضافته مدينة شرم الشيخ.

وقال عوض الغنام مراسل القناة من شرم الشيخ، في مداخلة فيديو لتغطية خاصة لـ"إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، إن هناك خلافًا حول نقاط محددة وليس ماتم مناقشته خلال الأيام الماضية للمؤتمر من ندوات ونقاشات.

وأضاف أن إشكالية صندوق الخسائر، والمنوط به أن تقوم الدول الصناعية الكبرى بدفع تعويضات للدول النامية، والتي تأثرت تاثيرًا كبيرًا جراء التغيرات المناخية.

وأشار إلى انه عقد اجتماعًا مغلقًا قبل قليل لأعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 28، لوضع بلورة نهائية لمسألة التعويضات، وهناك رؤى مختلفة حول من سيدفع ولمن ستذهب هذه الأموال، مؤكدًا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يرون أنه يتوجب على الصين أن تدفع مستحقات لهذا الصندوق لأنها الدولة الصناعية الثانية بعد الولايات المتحدة، ولكن الصين ترى أنها دولة نامية.

وأكد مراسل القناة أنه لا يوجد معلومة مؤكدة هل سيتم ترحيل هذا الملف للقمة المقبلة أم لا، متابعًا أنه خلال الساعات الماضية تم رصد عددًا من الوفود التي رحلت من مطار شرم الشيخ وكان هناك حالة من الابتهاج والشكر للدولة المصرية على حسن التنظيم ويرون أن قمة المناخ حدث فريد قامت به مصر في وقت قصير وهناك إجماع دولي على أن هذه القمة هي فارقة في تاريخ البشرية.