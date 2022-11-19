تجديد حبس عصابة سرقة البترول الخام من الأنابيب بمركز الصف 15 يومًا

أصدر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، قرارًا بحبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواد البترولية من أحد خطوط نقل المواد البترولية بمدينة الصف في الجيزة 15 يومًا على ذمة القضية.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية، بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بوجود سيارة نقل فنطاس "بدون لوحات معدنية" بأرض صحراء بدائرة المركز، كما تم العثور على سيارتي فنطاس "بدون لوحات معدنية" إحداهما تحوى مواد بترولية متوقفتين بجوار محبس محلى التركيب "غير شرعي" على خط أنابيب بترول "تابع لإحدى شركات أنابيب البترول".

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق تركيب محبس على خطوط البترول بقصد بيعها فى السوق السوداء وأن السيارات المضبوطة ملكهم، كما قرروا ببيعهم المواد البترولية المستولى عليها لـ5 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (عدد 3 سيارات نقل فنطاس).

وبمواجهتهم اعترفوا بشرائهم المواد البترولية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.