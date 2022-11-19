نقل 12 مصابا في حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية لمستشفى الباجور

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية حادث انقلاب ميكروباص، أمام نزلة سعد عطية، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



البداية بتلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 12 شخصا.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى عقب الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى هيئة الإسعاف.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.