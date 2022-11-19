إصابة شخص بسبب حادث انقلاب سيارة فى ترعة بقنا

أصيب مواطن، إثر انقلاب سيارته الملاكي في ترعة الجانبية، على طريق "مصر- أسوان"، بجوار قرية الجبلاو بمركز قنا.

البداية بتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بسقوط سيارة ملاكي في ترعة جانبية على طريق "مصر- أسوان" بجوار قرية الجبلاو بمركز قنا.

وانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين سقوط سيارة ملاكي تحمل رقم 1653 ص ق ل، في ترعة الجانبية على طريق "مصر- أسوان" بجوار قرية الجبلاو.

وتم إنقاذ سائق السيارة، وانتشال السيارة من الترعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.