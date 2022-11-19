السبت 19 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بترويج المخدرات

جريدة الدستور
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قررت جهات التحقيق حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بترويج المواد المخدرة على عملائهما بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين بحوزتهما 14 كيلو من مخدر الحشيش في منشأة القناطر، وتم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ، لمتابعة الحالة الأمنية في منشأة القناطر، حيث تمكن أفراد القوة من ضبط عاطلين يستقلان سيارة ملاكي، وبحوزتهما 14 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما وباشرت النيابة المختصة التحقيق، والتي أمرت بما سبق.

حبس عاطلين ترويج المواد المخدرة منطقة منشأة القناطر بالجيزة

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