بحسب أعمارهم.. دليل المعالج لتعليم الأطفال الأعمال المنزلية

نسعى دائمًا لتعليم أطفالنا العديد من المهارات داخل المنزل، من هنا لابد أن ننظر للعمر أولا ومن ثم النظر إلى المهمة المنزلية التي يجب أن يتعلمها الطفل بحسب عمره وفقًا لمبادرة مواهب ومهارات الطفل وتنميتها.

وفقًا لموقع "hindustantimes" من الأطفال الصغار إلى المراهقين، إليك دليل بسيط لتعريفهم بالأعمال المنزلية التي يمكنهم القيام بها ومساعدة والديهم أيضًا.

يمكن أن تكون الأبوة صعبة في بعض الأحيان، بينما يضمن الآباء تقديم الأفضل لأطفالهم أثناء نموهم، من المهم موازنة كل شيء بالدروس التي تتضمن تعلم الأطفال قيمًا ومسؤوليات مهمة، المساهمة في الأسرة، مهما كانت صغيرة، يمكن أن تكون أول من يعرف الأطفال أن المسؤوليات يجب أن يتم تقاسمها.

يساعدهم هذا أيضًا في تعلم الأشياء التي يمكن أن تساعدهم في التنقل في الحياة دون مساعدة أي شخص في المراحل اللاحقة من الحياة.

تناولت الدكتورة جازمين ماكوي، عالمة النفس، والمعروفة بمشاركة رؤى مهمة تتعلق بتربية الأطفال ورعاية الطفولة، فيما يخص أهمية تعليم الأعمال المنزلية المناسبة للأطفال، كما شاركت بعض النصائح:

ابدأ صغيرًا: كل طفل فريد من نوعه وقد يستغرق وقتًا طويلاً للتعود عليه. لذلك، من المهم أن تبدأ صغيرة وتعلمهم أن يكونوا متسقين في المساعدة.

الأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة: للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-3 سنوات ، من المهم أن يتعلموا كيفية وضع ألعابهم الخاصة في المكدس ورمي القمامة بعيدًا ، كوسيلة لمساعدة والديهم.

الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة: بما في ذلك كل ما تعلموه عندما كانوا أطفالًا يجب أن يتعلموا أيضًا كيفية صنع شطيرة صغيرة لأنفسهم وتنظيف مائدة العشاء. يمكنهم أيضًا مساعدة والديهم في تنظيف الغرفة.

في سن المدرسة: يعد الطهي على الموقد ووضع البقالة معًا وغسل المرايا من الأعمال الروتينية التي يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-11 عامًا القيام بها.

المراهقون: يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا مساعدة والديهم في طي الملابس، وتمشية الكلاب وأداء واجبات حيواناتهم الأليفة، ومجالسة أشقائهم الصغار وغسل السيارة. يمكنهم أيضًا مساعدة والديهم في الأعمال المنزلية الأخرى، تحت الإشراف.