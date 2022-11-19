«الأعلى للثقافة» يصدر كتاب المناخ وأثره على الزراعة فى مصر

أصدرت الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الكاتب محمد ناصف، كتاب "المناخ وأثره على الزراعة في مصر"، تأليف الدكتورة عبلة عبدالرحمن الشيخ.

ويتناول الكتاب موضوع مُناخ مصر وأثره على الزراعة في مصر؛ حيث يُسهم المُناخ بدور رئيسٍ وفعَّال في إنتاجية المحاصيل، خاصة في ظل تقلبات المُناخ والتحديات الراهنة؛ لذا يجب أن يتمَّ الأخذ في الاعتبار الظروف المناخية والبيئية؛ ومن ثَم فهي تؤثر في إنتاجية المحاصيل كمًّا وكيفًا، وخاصة محصول القطن.

وتُعد زراعة القطن المصري من الأهمية بمكان على المستويين المحلي والعالمي؛ لكنه في الفترة الأخيرة شهد انخفاضًا إلى أدنى مستوياته– سواءً أكان ذلك من حيث غلة الفدان أم الإنتاج الكلى أم الصادرات المصرية– وترتب على ذلك فقدان القطن المصري لأهميته الاستراتيجية، ومن هنا كان لا بد من التوجه لزيادة الإنتاجية مع مراعاة الحفاظ على البيئة والمعدلات والمواصفات العالمية للتصدير؛ وذلك باتباع سياسة التكيُّف مع التقلب المُناخي للنهوض بالإنتاجية، خاصة مع محدودية القدرات الفردية وقلة الدعم المادي من السياسات، بالإضافة إلى طبيعة المجتمعات المصرية التي تعاني من عدم تنوع مصادر الدخل وعدم وجود مدخلات زراعية والاستغلال غير المرشَّد للأراضي الزراعية.