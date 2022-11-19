إصابة شخصين في تصادم دراجة بخارية على طريق «طوه ـ قمبش» ببني سويف

أصيب شخصان اليوم السبت، في حادث تصادم دراجة بخارية بالطريق الفرعي “طوه ـ قمبش” دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف .

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بإصابة شابين إثر تصادم دراجة بخارية بطريق طوه ـ قمبش بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى "ع . ر" عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر، و" أ . م " ا، مصابّا باشتباه كسر بالساق الأيمن، مقيمين قرية قمبش الحمراء بمركز ببا، تحرر المحضر اللازم، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.