السبت 19 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين في تصادم دراجة بخارية على طريق «طوه ـ قمبش» ببني سويف

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب شخصان اليوم السبت، في حادث تصادم دراجة بخارية بالطريق الفرعي “طوه ـ قمبش” دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف .

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بإصابة شابين إثر تصادم دراجة بخارية بطريق طوه ـ قمبش بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى  "ع . ر" عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر، و" أ . م " ا، مصابّا باشتباه كسر بالساق الأيمن، مقيمين قرية قمبش الحمراء بمركز ببا، تحرر المحضر اللازم، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

شخصان دائرة مركز ببا بني سويف اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف غرفة عمليات شرطة النجدة

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