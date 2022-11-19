القبض على عاطلين بحوزتهما 14 كيلو «حشيش» فى منشأة القناطر

ألقت قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين بحوزتهما 14 كيلو من مخدر "الحشيش" في منشأة القناطر؟

وضبط المتهمان أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ، لمتابعة الحالة الأمنية في منشأة القناطر، حيث تمكن أفراد القوة من ضبط عاطلين يستقلان سيارة ملاكي، وبحوزتهما 14 كيلو من مخدر "الحشيش".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.