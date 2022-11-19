السبت 19 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلومبيرج: محمد بن سلمان يلغى زيارته إلى اليابان

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
ads

أفادت وكالة بلومبيرج بإلغاء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان التي كانت مقررة نهاية الأسبوع، دون ذكر الأسباب.


وكان من المقرر أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال رحلة بين السبت والاثنين، بحسب ما أفادت قناة TBS التلفزيونية.

 

وأشارت "بلومبرج" إلى أنه لم يتم الكشف عن سبب إلغاء الزيارة، التي كانت تعد الأولى للأمير محمد بن سلمان لليابان منذ نحو ثلاث سنوات.

 

وكانت منظمة التجارة الخارجية اليابانية قد قالت إن وزارة الاستثمار السعودية طلبت منها إلغاء منتدى أعمال رؤية 2030 المقرر عقده في 21 نوفمبر، بعد أن ألغى الوفد السعودي زيارته.

 

وذكر مسؤول في المنظمة التي كانت مسؤولة عن تنظيم الحدث، أن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح كان ضمن الوفد الذي كان من المقرر أن يشارك في المنتدى، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 

وتعد اليابان أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما يقرب من 34 مليار دولار العام الماضي، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبيرغ"، علما أن المملكة هي أكبر مورد للنفط الخام لليابان، حيث تبيعها حوالي مليون برميل يوميا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

تحرك من البيت الأبيض بعد إغلاق إيلون ماسك جميع مكاتب تويتر

بلومبيرج: محمد بن سلمان يلغى زيارته إلى اليابان

تونس وليبيا تتفقان على استعادة التعاون الثنائى فى مجالى النفط والغاز

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 2022/11/19

المدير الفنى لمنتخب إسبانيا يعلن «أمنيته» فى المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

د هند جاد

ذعر العقلية الذكورية.. عندما تحكم المرأة العالم

د. محمد عفيفي

السينما والشخصية المصرية

ماجد حبته

مناخ بالى.. وقمة المناخ

حسين دعسة

«سر الدهشة» والعلاقات الأردنية- السويدية: ثمرة رؤية ملكية مشتركة

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

صور

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل