السبت 19 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المدير الفنى لمنتخب إسبانيا يعلن «أمنيته» فى المونديال

المدير الفني لمنتخب
المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي
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قال المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي، إنه إذا لم يتمكن فريقه من الفوز بكأس العالم في قطر، فإنه يود أن يرى ليونيل ميسي أو لويس سواريز يتوجان باللقب مع الأرجنتين أو أوروجواي.

وقال إنريكي، الذي تولى تدريب ميسي وسواريز في فترة ناجحة مع برشلونة بين عامي 2014 و2017، إن المهاجمين يستحقان الاعتزال بعد التتويج بلقب المونديال.

وأضاف مدرب إسبانيا: "إذا لم نفز باللقب أود أن تفعلها الأرجنتين، سيكون من الظلم للغاية أن يعتزل لاعب في مكانة ميسي من دون لقب كأس العالم، وكذلك أوروجواي مع لويس سواريز".

ويثق المدرب البالغ من العمر 52 عامًا أيضًا في أن فريقه سيقدم بطولة ناجحة، رغم افتقار تشكيلة إسبانيا للخبرة.

وقال إن فريقه، الذي يشارك في المجموعة الخامسة مع ألمانيا وكوستاريكا واليابان، لا يخشى أي منافس.

وأضاف إنريكي: "لست قلقًا بشأن الشبان، لقد تطورت كرة القدم والشبان يتمتعون بحماس كبير، بينما يقود اللاعبون المخضرمون المجموعة، هدفنا تصدر مجموعتنا، نحن نعلم بالفعل منافسنا في دور الـ16 وسنلتقي أحد منتخبات مجموعة البرازيل في الدور قبل النهائي، لكن من قال إننا خائفون؟".

وأضاف المدرب المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة عام 2015: "نتمنى أن تكون إسبانيا هي المفاجأة، رغم أنها لن تكون مفاجأة بالنسبة لي".

وتبدأ إسبانيا مشوارها في كأس العالم ضد كوستاريكا، الأربعاء.

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