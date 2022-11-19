السبت 19 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«مانشستر» يدرس إلغاء عقد رونالدو

رونالدو
رونالدو
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كشف تقرير إعلامي، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تدرس إلغاء عقد نجم الفريق كريستيانو رونالدو، بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.

وقال موقع "ذي أثليتيك" المعروف، إن لديه معلومات بشأن الإجراء القانوني المتوقع من جانب النادي، وهو إلغاء عقد اللاعب صاحب الـ37 عامًا.

وكان رونالدو وجه انتقادات لاذعة لملاك مانشستر يونايتد ونجومه السابقين، وقال إنه لا يحترم المدير الفني للفريق إريك تن هاج، وذلك في مقابلة مع الإعلامي الشهير بيرس مورجان.

وأكد الموقع أن إدارة النادي سوف تستشهد بتصريحات رونالدو كسبب لخرق العقد بين الطرفين، من دون تحمل أي التزامات مالية تجاهه، علمًا أن التعاقد مستمر حتى الصيف المقبل.

وأعلن مانشستر يونايتد، أنه شرع في اتخاذ "خطوات مناسبة" ردًا على تصريحات رونالدو الأخيرة.

وكان الفريق القانوني للنادي ينتظر لمراجعة التسجيل الكامل للمقابلة العاصفة التي استمرت 90 دقيقة.

وقال النادي في بيان: "شرع مانشستر يونايتد هذا الصباح في خطوات مناسبة ردًا على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة، ولن ندلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".

ويتواجد رونالدو حاليًا في قطر لخوض بطولة كأس العالم مع منتخب البرتغال، للمرة الخامسة في مسيرته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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