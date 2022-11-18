حبس مسجل خطر بتهمة سرقة متعلقات المواطنين فى المعادى

قررت نيابة المعادى، اليوم الجمعة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة حقائب المارة باستخدام دراجة نارية.

وتبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، أنه حال توقفه على طريق الأوتوستراد، اتجاه حلوان أمام محطة وقود بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية "غير معلوم لديه"، بسرقة الحقيبة خاصته وبداخلها مبلغ مالى.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وباتخاذ الإجراءات القانونية تم استهدافه، وأمكن ضبطه مستقلاً "دراجة نارية بدون لوحات معدنية"، والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته وأقر بمزاولته نشاط إجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بذات الأسلوب ، والهاتف المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة ، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقر بإنفاق باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية وتخلصه من الحقيبة بإلقائها بالطريق العام.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بإرتكاب الواقعة، وبفحص الهاتف المحمول فنياً أمكن التوصل لمالكة الهاتف حيازة المتهم وبإستدعائها تعرفت على الهاتف وقررت بسابقة تحريرها محضر بالواقعة وإتهمته بالسرقة.