الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط «مستريحة دمياط‎‎» لاستيلائها على 20 مليون جنيه

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت قوات الأمن من القبض على "ف م"، المتهمة في قضية جمع أموال من بعض الأهالى بغرض تشغيلها، وذلك عقب تقدم عدد من المواطنين، ببلاغات أفادت تعرضهم لعمليات نصب على يد المتهمة وأحد شركائها.

البداية حينما تلقى الرائد أشرف علام رئيس مباحث الأموال العامة بدمياط بلاغات أفادت بقيام المتهمة بجمع مبالغ مالية بلغت 20 مليون جنيه تقريبا بغرض تشغيلها غير أنها بددت تلك الأموال وفرت هاربة.

تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة ثان دمياط بقيادة الرائد محمد علام والتي نجحت في ضبط سيدة تدعى "و ع" شريكة المتهمة قبل يومين من إلقاء القبض المتهم الرئيسي بالقضية.

وكشفت إحدى الضحايا أن المتهمة تمكنت من إقناع عدد من السيدات بسحب قروض مالية والقيام بدفع المبالغ المتهمة بغرض تشغيلها نظير الحصول على نسب أرباح متفاوتة، غير أنها قامت بتجميع الأموال وفرت هاربة.

قوات الأمن المتهمة جمع أموال الرائد أشرف علام رئيس مباحث الأموال العامة

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