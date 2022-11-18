سقوط تشكيل عصابي تخصص فى ترويج الأدوية المخدرة عبر الإنترنت بالقاهرة

استطاعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل مكون شخصين لإدارتهما صفحة عبر موقع “فيسبوك”؛ للترويج للعقاقير الطبية المخدرة والمهربة جمركيا والمنشطات المحظور تداولها.

وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ للترويج لعقاقير طبية مدرجة بجداول المخدرات ومهربة جمركيا، ومنشطات محظور تداولها؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها.

وباتخاذ الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، أمكن ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، حال استقلال أحدهما سيارة والآخر دراجة نارية، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالاتجار بالأدوية المخدرة والمهربة جمركيا؛ بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف أحدهما باتخاذه من الشقة محل سكنه مقرا لتخزين الأدوية المشار إليها.

وتمكن فريق البحث من اقتحام الشقة وضبط “660 قرصا مخدرا و3744 قرصا منشطا و572 عبوة منشط و2 هاتف محمول ومبلغ مالي”.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على النحو المشار إليه، والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهما والهاتفين للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.