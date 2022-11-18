هولندا تستدعى السفير الروسى بعد موقف بلاده من الحكم فى قضية الطائرة الماليزية

استدعت هولندا، اليوم الجمعة، السفير الروسي للاستفسار عن الموقف الروسي المُندد بحكم المحكمة في قضية إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا العام 2014.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان لها، غداة إدانة روسيين اثنين وأوكراني والحكم عليهم بالسجن مدى الحياة: "في ضوء ما جرى، فإن روسيا تشوه سمعة دولة القانون الهولندية، هذا الأمر مرفوض تمامًا".

وأضافت وزارة الخارجية الهولندية: "لهذا السبب، تم استدعاء السفير الروسي بعد ظهر اليوم (الجمعة) وطلب منه تقديم تفسيرات".

وبعد محاكمة استمرت عامين ونصف العام، أصدرت محكمة هولندية الخميس، أحكامًا غيابية بالسجن مدى الحياة على الروسيين إيجور جيركين وسيرجي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشنكو بعد إدانتهم بالقتل، ولعب دور في تدمير الطائرة.

وأصدرت محكمة هولندية حكمًا غيابيًا بحقهم كونهم رفضوا حضور المحاكمة التي استمرت عامين ونصف العام.

في المقابل، تمت تبرئة الروسي أوليج بولاتوف، الوحيد الذي تولى محامٍ تمثيله.

وعقب الحكم، سارعت روسيا على الأثر إلى التنديد بحكم "سياسي"، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "طوال المحاكمة وجدت المحكمة نفسها عرضة لضغط غير مسبوق من جانب مسئولين سياسيين هولنديين وممثلي النيابة ووسائل الإعلام الذين فرضوا نهاية للمحاكمة تنطوي على دافع سياسي".

وأسفر تحطم طائرة "بوينغ 777" في الرحلة "إم إتش17" بين أمستردام وكوالالمبور عن مقتل 298 شخصًا كانوا على متنها، بينهم 196 هولنديًا و43 ماليزيًا و38 أستراليًا.

وأُصيبت الطائرة فوق شرق أوكرانيا، الذي يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لروسيا، بصاروخ قدمته موسكو، حسب المحكمة.

وقالت المحكمة: "الصاروخ مصدره اللواء الثالث والخمسون للدفاع الجوي الصاروخي في كورسك بروسيا.

ونفت موسكو على الدوام أي ضلوع في المأساة ورفضت تسليم أي مشتبه به، مؤكدة أن هذا الأمر غير قانوني بموجب القانون الروسي.