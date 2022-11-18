الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بقتل شاب وتقطيع جثته فى المرج

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، من القبض على المتهم بقتل شاب وتقطيع جثته وتوزيع أشلائها بأماكن متفرقة في القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، عاطل، وتبين أنه حاول سرقة المجني عليه، وعندما قاومه الأخير تعدى عليه بسلاح أبيض، ومزق جسده، ووزع الأشلاء على أماكن متفرقة.

أيضًا عثرت القوات على باقي أشلاء الجثة الممزقة والملقاة أجزاء منها بمزلقان المرج في محافظة القاهرة، كما تمكنت من تحديد هوية المجني عليه.

بداية تفاصيل الواقعة عندما عثر الأهالي على ذراعي وساقي أشلاء جثة بالمرج، وعلى الفور أبلغوا قسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية شرطة المرج شاب قتل عاطل سرقة

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وائل لطفي

من زرع حصد

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