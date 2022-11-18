توج باللقب 1994.. البرازيلي بيريرا درب 5 منتخبات في 6 نسخ لكأس العالم

يعد البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا، أكثر المدربين مشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم برصيد 6 نسخ درب خلالها 5 منتخبات بينها 3 منتخبات عربية.

وتزخر المسيرة التدريبية لبيريرا المولود في البرازيل عام 1943 بألقاب وإنجازات عديدة أخرى، توجها بحصده اللقب العالمي مع منتخب "راقصي السامبا" البرازيلي في النسخة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 .

وبزغ اسم كارلوس ألبرتو بيريرا في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وذاع صيته بين عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي بعد قيادته لمنتخبات الكويت، والإمارات، والسعودية خلال نهائيات كأس العالم أعوام 1982، 1990، 1998.

وعمل بيريرا مساعدا لمواطنه ماريو زاجالو المدير الفني لمنتخب الكويت عام 1976 ، وبعد ترك الأخير لمنصبه في 1977، تولى تدريب "الأزرق" الكويتي خلال الفترة من 1978 إلى 1982.

- قاد المنتخب الكويتي للفوز بكأس أمم آسيا في 1980

وقاد المنتخب الكويتي للفوز بكأس أمم آسيا كأول منتخب عربي يحقق اللقب في عام 1980، بعد تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية في النهائي بثلاثية نظيفة.

كما قاد المدرب البرازيلي منتخب الكويت للتأهل لكأس العالم بإسبانيا عام 1982 ، ليكون بذلك أول منتخب خليجي يحقق هذا الإنجاز، لكنه ودع البطولة من دور المجموعات بعدما حصد نقطة واحدة من التعادل 1-1 مع تشيكوسلوفاكيا ، والخسارة مرتين أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف ، وأمام إنجلترا بهدف نظيف.

وفي عام 1990 ، تعاقد الاتحاد الإماراتي مع بيريرا بعقد مدته ثلاثة أشهر لقيادة المنتخب "الأبيض" في كأس العالم بإيطاليا ، وخرج أيضا من دور المجموعات بعد خسارته لمبارياته الثلاث أمام كل من ألمانيا وكولومبيا ويوغوسلافيا.

وفي كأس العالم 1998 بفرنسا ، قاد بيريرا منتخب "الأخضر" السعودي ، الذي خرج من دور المجموعات بعد خسارته أمام الدانمارك بهدف نظيف ، ثم فرنسا بأربعة أهداف ، والتعادل مع جنوب أفريقيا 2-2 .

- قاد "السيلساو" إلى الفوز بكؤوس العالم والقارات وكوبا أمريكا

ويعد كارلوس ألبرتو بيريرا من أنجح المدربين في تاريخ الكرة البرازيلية، بعدما قاد "السيلساو" إلى الفوز بكأس العالم 1994 وكأس القارات 2005 ، وكوبا أمريكا 2004.

وفي كأس العالم التي أقيمت بالولايات المتحدة 1994 ، أعاد بيريرا الفرحة لجماهير الكرة البرازيلية ، بعدما قاد منتخب بلاده للقب الرابع في تاريخه بعد غياب دام 24 عاما .

وفاز منتخب البرازيل باللقب بعد تغلبه على نظيره الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي وكذلك الوقت الإضافي بالتعادل السلبي.

ويعتبر منتخب البرازيل الأكثر تتويجا ببطولة كأس العالم ، بواقع 5 ألقاب، حققها أعوام: 1958 – 1962 – 1970 – 1994 – 2002، ويأتي في وصافة الأكثر فوزا باللقب منتخبي إيطاليا وألمانيا برصيد 4 ألقاب، حيث فاز "الأزوري" في أعوام: 1934 – 1938 – 1982 – 2006، في حين حصد منتخب المانشافت اللقب في أعوام: 1954 – 1974 – 1990 – 2014.

وقاد المدرب المخضرم ، البرازيل مرة أخرى في مونديال 2006 بألمانيا، لكن منتخب "السيليساو" خرج من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من فرنسا بهدف دون رد .

وفي نهائيات كأس العالم 2010، تولى بيريرا تدريب منتخب جنوب أفريقيا مستضيف البطولة ، ليحقق بذلك رقما قياسيا في تدريب أحد المنتخبات للمرة السادسة في كأس العالم.

لكن منتخب "الأولاد" خرج من الدور الأول للبطولة ، رغم حصده 4 نقاط من التعادل 1-1 مع المكسيك والفوز 2-1 على فرنسا، وتسبب الخسارة 0-3 من أوروجواي في خروجه.

ويأتي بيريرا في المرتبة الثانية، بعد الألماني هيلموت شون باعتباره أكثر المدربين مشاركة في مباريات كأس العالم .

وبينما حقق شون أكبر عدد من المباريات لمدرب واحد في المونديال بعدما قاد منتخب "المانشافت" في 25 مباراة خلال نسخ البطولة أعوام (1966 و1970 و1974) وأحرز معه اللقب في نسخة 1974 ، تولى بيريرا خلال 6 نسخ القيادة الفنية في 23 مباراة .