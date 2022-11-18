الجمعة 18 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل 3 مصابين فى حادث دراجتين ناريتين إلى مستشفى زفتى العام

دراجة نارية
دراجة نارية
ads

نقلت سيارات إسعاف 3 مصابين جراء حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق فرسيس زفتى، إلى مستشفى زفتي العام عقب تلقيهم إخطارًا بالواقعة والانتقال لموقع الحادث.

فيما قام رجال الأمن بالغربية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان قد شهد طريق فرسيس زفتى في محافظة الغربية، حادث تصادم دراجتين ناريتين بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وذلك إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين بسبب السرعة الزائدة بطريق "فرسيس-زفتى".

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مستشفى زفتى العام إصابة 3 أشخاص اللواء محمد عمار تصادم دراجتين ناريتين جروح وكدمات دراجتين ناريتين تصادم دراجتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

الأكثر قراءة

حبس خاطفي طبيبة البحيرة وطلب فدية مليون جنيه 4 أيام

فتاة ليل تعترف: هذه طريقتي لاصطياد الزبائن من كافيهات الإسكندرية

فؤاد: طرح حلول للتغيرات المناخية لأول مرة فى مؤتمرات المناخ بـ«COP 27»

«الإسكان» تشارك في إطلاق المبادرة الدولية للمرونة الحضرية المستدامة

اليوم.. عرض «بامفير والخطة 75» بمهرجان القاهرة السينمائي

الهيئة القومية للاستشعار من البعد تنظم ورشة عمل حول التغيرات المناخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذعر العقلية الذكورية.. عندما تحكم المرأة العالم

د. محمد عفيفي

السينما والشخصية المصرية

ماجد حبته

مناخ بالى.. وقمة المناخ

حسين دعسة

«سر الدهشة» والعلاقات الأردنية- السويدية: ثمرة رؤية ملكية مشتركة

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

كريم فرغلى

مارلين مونرو التى لا يعرفها أحد

ماجد حبته

مجلس أعمال الاستدامة

صور

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل