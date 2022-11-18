نقل 3 مصابين فى حادث دراجتين ناريتين إلى مستشفى زفتى العام

نقلت سيارات إسعاف 3 مصابين جراء حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق فرسيس زفتى، إلى مستشفى زفتي العام عقب تلقيهم إخطارًا بالواقعة والانتقال لموقع الحادث.

فيما قام رجال الأمن بالغربية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان قد شهد طريق فرسيس زفتى في محافظة الغربية، حادث تصادم دراجتين ناريتين بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وذلك إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين بسبب السرعة الزائدة بطريق "فرسيس-زفتى".

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.