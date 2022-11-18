حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية 18 نوفمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل

من 21 مارس إلى 20 أبريل

ستكون حريصًا على المضي قدمًا في الفرص التي تبشر بالخير للمستقبل، فيمكن أن ترى الأيام القادمة أنك مستعد لاحتضان مرحلة جديدة جنبًا إلى جنب مع التغيرات الكوكبية الأخرى. سوف تتطلع بشغف إلى التطورات الجديدة.

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 مايو

تشجعك الطاقات القوية على التخلي عن المواقف التي لم تعد تعمل ، وسيتم تضخيم هذا الاتجاه خلال الأسابيع القادمة. حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية نحو مستقبل جديد ومفيد.

برج الجوزاء

22 مايو إلى 21 يونيو

ستكون مستعدًا للتعاون والتعاون مع الآخرين لإنجاز العديد من الأشياء، ولكن بشكل خاص تلك التي تدفع حياتك إلى الأمام، يمكن أن تكون هذه نقطة البداية للمشاريع الجديدة التي لها عنصر إيجابي للغاية، هناك أيضًا الكثير من الفرص لإضفاء المزيد من الرومانسية على حياتك.

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

قد تكون مستعدًا للتخلي عن وظيفة أو عقد يبدو أنه قد انتهى، ولتبني عرضًا أو فرصة جديدة قد تكون أكثر انسجامًا مع مواهبك،كما أن هذا هو الوقت المناسب للتواصل مع أولئك الذين يمكنهم مساعدتك في المضي قدمًا.

برج الاسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

يتم التأكيد على قطاع التعبير عن الذات الخاص بك،استعد لمغامرات حب مثيرة أيضًا ، مهما كانت حالة علاقتك. سوف تنجذب إلى الأرواح الحرة الذين عاشوا حياة ممتعة أو الذين يحبون السفر. معًا

بُرْجُ العَذْراء

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

قد تشعر بموجة من الطاقة والشعور الجيد فيما يتعلق بموقف مرتبط بالعائلة أو الممتلكات.

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

سترى بوضوح لماذا يمكن أن يكون التغيير في طريقة التفكير مفتاحًا لإحداث تحول قوي، يمكن أن تلهم التأثيرات البناءة منظورًا جديدًا، وقد يساعدك ذلك في اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تطورات مجزية.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

ستكسب أموال إضافية، لذا كن في حالة تأهب للفرص التي تساعد في تعزيز دخلك أو التي قد تمكنك من الحصول على وظيفة أو عقد جديد، و تكون مستعدًا للتباهي ببعض الكماليات، ولمعاملة نفسك وأولئك الأقرب إليك.

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

ستكون على دراية بالمجالات التي تحتاج إلى التغيير قبل أن تتمكن من المضي قدمًا في الفرص الجديدة، وقد يعني ذلك اتخاذ قفزة من الإيمان.

برج الجدي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

يمكن لشخص تعرفه ذات مرة الظهور، وقد تستمتع حقًا بالدردشة ومتابعة جميع الأخبار والشيء الذي يخبرونك به قد يمنحك الأمل في المستقبل.

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

قد تبدو الأسابيع القادمة كأنها حفلة كبيرة، حيث تدخل فينوس قطاعك الاجتماعي ، وتشجعك على التواصل، وبالمثل ، قد تكون هذه فرصة لتحقيق حلم إلى حقيقة واقعة ، وربما كنت تفكر فيه لبعض الوقت.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

هذا هو الوقت المناسب لإصلاح صورتك، بحيث تجذب الأشخاص المناسبين والفرص على طريقتك