إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة أجرة وأخرى نقل أعلى الطريق الإقليمى

شهد الطريق الإقليمي في الجيزة حادث تصادم سيارة أجرة وأخرى نقل مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بعد كارتة حلوان نطاق الجيزة.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل مُحملة بالرمال أعلى الإقليمي تجاه العياط، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جميعهم يقيمون مركز العياط وتهشم السيارة الأجرة بالكامل.

نقل المصابون إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج، وجنبت أوناش إدارة المرور حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.