الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تويتر: الحسابات الجديدة لا يمكنها الاشتراك فى شارة التوثيق الزرقاء قبل 90 يوما

تويتر
تويتر
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ذكرت شركة تويتر عبر موقعها الإلكتروني، أن حسابات تويتر الجديدة لن تتمكن من التقدم للحصول على شارة التوثيق الزرقاء قبل 90 يوما من إنشاء الحساب.

 

وأضافت الشركة أنها قد تفرض فترات انتظار للحسابات الجديدة في المستقبل إذا شاءت دون إخطار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

 

كانت تويتر قد ذكرت أنه سيمر أسبوعين قبل أن تعيد منصة التواصل الاجتماعي تويتر تنشيط خيار الاشتراك في خاصية التحقق بموجب العلامة الزرقاء، بعد أن قامت الشركة للتو بتجديد النظام بعد الاستحواذ من قبل ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك.

 

وفي السابق، كان يُطلب من المشاهير والسياسيين والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة تقديم دليل على الهوية قبل تلقي شارة التحقق الزرقاء على تويتر. 

 

وبموجب النموذج الجديد، سيتم منح جميع العملاء الذين يشتركون مقابل 8 دولارات شهريا حسابات تم التحقق منها.

 

وقال إيلون ماسك، إن المصادقة من خلال خدمات الدفع ومنصات التطبيقات الخاصة بـ "آبل" و"جوجل" كانت كافية، بحيث يمكن لتويتر الاستغناء عن التحقق من الهوية بنفسه.

 

كما هدد ملياردير التكنولوجيا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الحسابات المزيفة والساخرة، قائلا: "إن أي شخص يدير ملفا شخصيا باسم شخص آخر ولا يضع علامة عليه على أنه محاكاة ساخرة يجب حظره دون سابق إنذار".

 

وأكمل الملياردير إيلون ماسك استحواذه على المنصة في صفقة بقيمة 44 مليار دولار الأسبوع قبل الماضي، مما أدى على الفور إلى خفض القوى العاملة وتنفيذ رسوم الاشتراك الشهري للمستخدمين الذين سيتم التحقق منهم على المنصة.

 

وسارع ماسك إلى تسريح رئيس تويتر باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال والمسؤولة القانونية فيجايا غادي وفق ما نقلت الوكالات والصحف الأمريكية.

 

كما طلب من موظفي المنصة الالتزام  بنظام العمل الصارم الجديد في الشركة أو يغادرونها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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تويتر: الحسابات الجديدة لا يمكنها الاشتراك فى شارة التوثيق الزرقاء قبل 90 يوما

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