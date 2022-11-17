الخميس 17 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة بيع 74 ألف لتر مواد بترولية فى السوق السوداء بالقاهرة

مواد بترولية
مواد بترولية
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أحبطت مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة محاولة صاحب محطة لتموين السيارات بيع 74 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بالقاهرة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة، بحوزته 74 ألف لتر مواد بترولية  تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تبين انه قام ببيع 530 ألف لتر مواد بترولية بالسوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مباحث التموين القاهرة محاولة صاحب محطة لتموين السيارات بيع 74 ألف لتر مواد بترولية السوق السوداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

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