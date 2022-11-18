أسعار العملات الأجنبية 18-11-2022.. سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفاع جديد سجله سعر الدولار اليوم في مصر، في الوقت الذي تباينت فيه أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار في البنك المركز 24.51 جنيه مصري، وبدأ الدولار في تسجيل مستوى قياسي له بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية الجمعة 18-11-2022، سعر الدولار اليوم في مصر.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.4400 جنيه للشراء، و24.5164 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع.

الدولار في بنك مصر: 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة: 24.43 جنيه للشراء و24.50 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي: 24.46 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية: 24.45 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

الدولار في بنك قناة السويس: 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

الدولار في بنك كريدي أجريكول: 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.48 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

الدولار في بنك البركة: 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، واتجهت أغلب العملات نحو الاستقرار والذي سيستمر خلال يومي الجمعة والسبت مع توقف حركة البيع والشراء في البنوك المصرية مع الإجازة الأسبوعية لهم على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد القادم، وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية كالتالي: