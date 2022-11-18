الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية 18-11-2022.. سعر الدولار اليوم فى مصر

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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ارتفاع جديد سجله سعر الدولار اليوم في مصر، في الوقت الذي تباينت فيه أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار في البنك المركز 24.51 جنيه مصري، وبدأ الدولار في تسجيل مستوى قياسي له بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية الجمعة 18-11-2022، سعر الدولار اليوم في مصر.

الدولار يستقر وسط مؤشرات متضاربة من الاقتصاد الأمريكي والإسترليني يرتفع

 

أسعار الدولار اليوم

  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.4400 جنيه للشراء، و24.5164 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك مصر: 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع.

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  • الدولار في بنك القاهرة: 24.43 جنيه للشراء و24.50 جنيه للبيع.
  • الدولار في البنك التجاري الدولي: 24.46 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية: 24.45 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك قناة السويس: 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك كريدي أجريكول: 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.
  • الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.48 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك البركة: 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، واتجهت أغلب العملات نحو الاستقرار والذي سيستمر خلال يومي الجمعة والسبت مع توقف حركة البيع والشراء في البنوك المصرية مع الإجازة الأسبوعية لهم على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد القادم، وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية كالتالي: 

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زيادة 200 جنيه في سعر طن السكر اليوم

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مفاجأة.. التموين تكشف سعر الأرز فى أسواق الجمهورية

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى​24.4400 جنيه 24.5164 جنيه
سعر اليورو​25.2465 جنيه25.3352 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى​28.8588 جنيه28.9588 جنيه
سعر الفرنك السويسرى​25.7290 جنيه25.8203 جنيه
سعر100 ين يابانى​17.4322 جنيه17.4905 جنيه
سعرالريالال سعودى​6.5003 جنيه6.5217 جنيه
سعر الدينار الكويتى​79.3017 جنيه79.6582 جنيه
درهم اماراتى​6.6538 جنيه6.6749 جنيه
اليوان الصينى​3.4148 جنيه3.4269 جنيه

 

الدولار العملات البنك الأهلي المصري بنك القاهرة بنك مصر البنك المركزي المصري

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وائل لطفي

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