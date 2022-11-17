القبض على مهندس صدم عاملًا بسيارته فى الطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مهندس فى اتهامه بالاصطدام بعامل بسيارته في الطالبية، مما أسفر عن إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام سيارة ملاكي بأحد الأشخاص أثناء سيره في الشارع بالطالبية.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة مهندس صدم بعامل مما أسفر عن إصابته وتم ضبطه.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.