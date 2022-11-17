الخميس 17 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ديندياس يشكر البرلمان الليبي على إدانته مذكرات التفاهم الموقعة مع تركيا

ديندياس ونواب البرلمان
ديندياس ونواب البرلمان الليبي
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قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إنه شكر رؤساء لجان بمجلس النواب على إدانتهم مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة في العام 2019 وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في أكتوبر الماضي مع تركيا، وذلك في اجتماعه معهم بمدينة بنغازي التي زارها اليوم الخميس.

وقال ديندياس عبر حسابه على تويتر: "لقد أجريت محادثات مع رؤساء اللجان في مجلس النواب الليبي الذين شكرتهم على إدانتهم الواضحة للمذكرة التركية الليبية في العام 2019، وكذلك تلك الموقعة في أكتوبر 2022".

وأشار إلى أن "التعاون البرلماني كان أيضا موضع تركيز" في مناقشاته مع النواب في بنغازي.

والتقى ديندياس في بنغازي بعد وصوله إلى المدينة قادما من طرابلس التي ألغى زيارتها، قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، لبحث تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة بأسرها وفق تغريدة نشرها عن اللقاء على تويتر.

واستعرض وزير خارجية اليونان خلال فعالية في بنغازي، مساهمة بلاده في إعادة إعمار ميناء بنغازي البحري، مشيرا إلى أهمية الميناء في توصيل المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المنطقة الواسعة في شمال أفريقيا ودول الساحل، وفق تغريدة نشرتها الخارجية اليونانية على تويتر.

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اليوناني ‫نيكوس ديندياس البرلمان الليبي مذكرات التفاهم الليبية التركية إدانته التعاون البرلماني الليبي اليوناني

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