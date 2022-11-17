الخميس 17 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة فتاة بها آثار طعنات وملقاة وسط الزراعات بكرداسة

جثة
جثة
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تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، من تحرياتها لكشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة فتاة بها آثار طعنات وملقاة وسط الزراعات بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة، من خلال فحص علاقات المجني عليها وبيان دافع ارتكاب الجريمة والإيقاع بفاعليها.

كان المقدم هاني عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص وسط الزراعات بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل البلاغ  وبالفحـص تبين العثور علي جثة فتاة بها آثار طعنات وملقاة بقطعة أرض زراعية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي عقب مناظرة فريق من نيابة شمال الجيزة لها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة تحريات جثة فتاة كرداسة

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وائل لطفي

من زرع حصد

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