حبس المتهم بقتل ربة منزل ونجلها 4 أيام على ذمة التحقيقات فى كفرالشيخ

أمر المستشار عز غلوش، رئيس نيابة دسوق، اليوم الخميس، تحت إشراف المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ، بحبس فلاح، يقيم بعزبة البرنس التابعة لمركز دسوق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل ربة منزل وابنها خنقًا بعد سرقة مصوغاتها.

كما أمر رئيس نيابة دسوق بحبس صاحب محل مصوغات ذهبية بمدينة قلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بشراء مجوهرات مسروقة من المتهم الذى تحصل عليها بعد ارتكابه الجريمة.

وتولى رئيس النيابة التحقيقات مع كل المتهمين: قاتل ربة المنزل وابنها، وتاجر المصوغات، على مدار 7 ساعات متواصلة ومواجهتهما ببعضهما، فيما انتشرت قوات الأمن خارج سراى النيابة أثناء سير التحقيقات مصاحبة بمدرعة شرطة.

كان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدى، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي مركز شرطة دسوق بلاغًا من "فايزة.أ.م.ا"، 55 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، حول اكتشاف وفاة كل من ابنتها "هدير.ط"، 25 عامًا، ربة منزل، ونجلها "يوسف.ر"، 6 أعوام، بمنزلها الكائن بالقرية.

انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة المتوفاة الأولى ابنة صاحبة صاحبة البلاغ مسجاة بحمام المنزل، وترتدي كامل ملابسها، ووجود آثار احمرار لحز حول الرقبة، وآثار ناتجة عن نزع القرط الذهبي من أذنيها، وجثة المتوفى الثاني طفلها مسجاة بغرفة المعيشة يرتدي كامل ملابسه وبها آثار احمرار لحز حول الرقبة.

ترأس اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، فريق بحث جنائي ضم العميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، والعميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ، والمقدم فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وقيادات إدارة الأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبيها.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي، والتحريات، إلى أن مرتكب الواقعة المدعو "أحمد.م.إ" 42 عامًا، فلاح، ويقيم بعزبة البرنس التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق، وسبق اتهامه في قضيتين عبارة عن ضرب وعاهة مستديمة، آخرهما القضية رقم 18020 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة دسوق "عاهة مستديمة".

ألقى القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث الجنائي، والتحريات، أقر بارتكابه الواقعة بقصد السرقة لمروره بضائقة مالية، وتمكن من الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية كانت ترتديها عبارة عن قرط، ودبلة، وخاتم عقب تنفيذه الجريمة، وتصرف فيهم من خلال بيعهم إلى محال الذهب بمدينة قلين مقابل 12 ألف جنيه.

وباستدعاء صاحب محل الذهب، 25 عامًا، ويقيم بمدينة قلين، أقر بشراء تلك المصوغات من المتهم، وبإرشاده عنها جرى ضبط المسروقات والتحفظ عليها، تحرر المحضر رقم 10972 لسنة 2022 إداري مركز شرطة دسوق، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.