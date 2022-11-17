الخميس 17 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة مسن تركته زوجته وأولاده وحيدًا داخل شقته فى الجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1383 لسنة 2022 بشأن العثور علي جثة مسن في حالة تعفن داخل شقة بمنطقة التبين، تفاصيل الواقعة.

وجاء بالتحقيقات ظهور رائحة كريهة من داخل مسكن المواطن "أيمن.م.ع"، 65 سنة، وبانتقال قوة من قسم شرطة التبين وكسر باب الشقة عثر علي جثمانه ملقى في وسط غرفة النوم وممد أرضا علي ظهره، وتبين عدم وجود آثار اقتحام أو عنف أو مقاومة داخل الغرفة.

وبسؤال شقيق المتوفي أفاد بأن شقيقه كان يعاني من جلطات متكررة بالقلب ومرض السكر منذ فترة، وأن زوجته وأولاده قاموا بتركه وحيدا في المنزل منذ 5 سنوات بسبب مرضه المتكرر وكان يعيش وحيدًا.

ورد بلاغ لقسم شرطة التبين من غرفة النجدة، بوجود متوفي داخل منزل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن جيران المتوفى وجدوا رائحة كريهة وبكسر الباب عثر على جثة المتوفى "أيمن.م"، ملقاة على الأرض في غرفة نومه.

وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

 

النيابة العامة جثة مسن التبين مرضه المتكرر يعيش وحيدا رائحة كريهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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