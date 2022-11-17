وفاة مسن تركته زوجته وأولاده وحيدًا داخل شقته فى الجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1383 لسنة 2022 بشأن العثور علي جثة مسن في حالة تعفن داخل شقة بمنطقة التبين، تفاصيل الواقعة.

وجاء بالتحقيقات ظهور رائحة كريهة من داخل مسكن المواطن "أيمن.م.ع"، 65 سنة، وبانتقال قوة من قسم شرطة التبين وكسر باب الشقة عثر علي جثمانه ملقى في وسط غرفة النوم وممد أرضا علي ظهره، وتبين عدم وجود آثار اقتحام أو عنف أو مقاومة داخل الغرفة.

وبسؤال شقيق المتوفي أفاد بأن شقيقه كان يعاني من جلطات متكررة بالقلب ومرض السكر منذ فترة، وأن زوجته وأولاده قاموا بتركه وحيدا في المنزل منذ 5 سنوات بسبب مرضه المتكرر وكان يعيش وحيدًا.

ورد بلاغ لقسم شرطة التبين من غرفة النجدة، بوجود متوفي داخل منزل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن جيران المتوفى وجدوا رائحة كريهة وبكسر الباب عثر على جثة المتوفى "أيمن.م"، ملقاة على الأرض في غرفة نومه.

وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.