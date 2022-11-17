حبس عامل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية 4 أيام

أمرت نيابة الزيتون، بحبس عامل لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون تفيد قيام (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من الشقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية (عملات "أجنبية – محلية").

بمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.