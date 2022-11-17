الخميس 17 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق فى حريق التهم مطعمًا شهيرًا بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر نيابة مدينة نصر، اليوم الخميس، تحقيقاتها حول واقعة نشوب حريق بمطعم مأكولات شهير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث للكشف عن ملابساته، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق وتحديد السبب وراء ذلك، واستدعاء المسئول عن المطعم لسماع أقواله حول الحريق.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مطعم مأكولات أسفل عقار، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات لمكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وفرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

نيابة مدينة نصر حريق مطعم مأكولات شهير حريق بمطعم الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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