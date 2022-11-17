الخميس 17 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار بالشرقية

المتهم
المتهم
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته في القضية رقم 3795 لسنة 2022 جنايات ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 2194 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامی زین العابدین، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، بقيام "علي . م . ر" عامل ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة. 

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق جوهر الهيروين الأجهزة الأمنية بالشرقية

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وائل لطفي

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