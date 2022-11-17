أسعار الذهب اليوم الخميس 17-11-2022 فى مصر

ارتفاع طفيف سجلته أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، ووصل سعر الذهب عيار ٢١ الأكثر أعيرة تداولًا فى السوق المصري لنحو ١٢٦٦ جنيهًا.

وبدأت أسعار الذهب في تسجيل ارتفاعات قياسية بعد قرار البنك المصري بتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب مما تسبب في ارتفاع الدولار إلى مستوى قياسي لم يسجله من قبل متخطيًا ٢٤ جنيهًا، وارتفعت معه أسعار الذهب بجميع أعيرتها، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الدهب اليوم الخميس 17-11-2022

عيار 24 بيع 1440 جنيهًا شراء 1447 جنيهًا.

عيار 22 بيع 1320 جنيهًا شراء 1326 جنيهًا.

عيار 21 بيع 1260 جنيهًا شراء 1266 جنيهًا.

عيار 18 بيع 1080 جنيهًا شراء 1085 جنيهًا.

عيار 14 بيع 840 جنيهًا شراء 844 جنيهًا.

عيار 12 بيع 720 جنيهًا شراء 723 جنيهًا.

الأونصة بيع 44784 جنيهًا شراء 44997 جنيهًا.

الجنيه الذهب بيع 10080 جنيهًا شراء 10128 جنيهًا.

الكيلو بيع 1440000 جنيه شراء 1446857 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب العالمي من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 ٪؜ إلى 1772.95 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 أغسطس، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1776 دولارًا.

سعر الذهب في سوق المال