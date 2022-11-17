الخميس 17 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-11-2022 فى مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ارتفاع  طفيف سجلته أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، ووصل سعر الذهب عيار ٢١  الأكثر أعيرة تداولًا فى السوق المصري لنحو ١٢٦٦ جنيهًا.

وبدأت أسعار الذهب في تسجيل ارتفاعات قياسية بعد قرار البنك المصري بتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب مما تسبب في ارتفاع الدولار إلى مستوى قياسي لم يسجله من قبل متخطيًا ٢٤ جنيهًا، وارتفعت معه أسعار الذهب بجميع أعيرتها، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الدهب اليوم الخميس 17-11-2022

  • عيار 24    بيع 1440 جنيهًا شراء 1447 جنيهًا.
  • عيار 22    بيع 1320 جنيهًا شراء 1326 جنيهًا.
  • عيار 21    بيع 1260 جنيهًا شراء 1266 جنيهًا.
  • عيار 18    بيع 1080 جنيهًا شراء 1085 جنيهًا.
  • عيار 14    بيع 840 جنيهًا شراء 844 جنيهًا.
  • عيار 12    بيع 720 جنيهًا شراء 723 جنيهًا.
  • الأونصة    بيع 44784 جنيهًا شراء 44997 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب بيع 10080 جنيهًا شراء 10128 جنيهًا.
  • الكيلو بيع 1440000 جنيه شراء 1446857 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي 

تراجعت أسعار الذهب العالمي من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 ٪؜ إلى 1772.95 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 أغسطس، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1776 دولارًا.

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هبوط سعر طن السكر الأبيض 450 جنيها.. الطن بـ16300 جنيه

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ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية

سعر الذهب في سوق المال 

  • أسعار الذهب عيار 24  1402 جنيه  $57.35
  • سعر الذهب عيار 22   1285 جنيهًا      $52.57
  • أسعار الذهب عيار 21  1226 جنيهًا      $50.18
  • أسعار الذهب عيار 18  1051 جنيهًا      $43.01
  • سعر الذهب عيار 14   817.55 جنيه     $33.45
  • سعر الذهب عيار 12   700.75 جنيه     $28.68
  • سعر الذهب عيار 9     525.57 جنيه     $21.51
  • أسعار أوقية الذهب      43587 جنيهًا     $1,784
  • أسعار جنيه الذهب       9811 جنيهًا      $401.46
  • أسعار كيلو الذهب 1401508 جنيهات       $57,350
الذهب عيار ٢١ عيار 18 الجنية الذهب الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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