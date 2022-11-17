الخميس 17 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 17-11-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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تباينت أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث اتجهت بعض العملات الي الاستقرار ومنها سعر الدولار واليورو وجميع العملات العربية، فيما اتجه البعض الآخر الي الارتفاع الطفيف أمام الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس. 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 17-11-2022

  • بلغ سعر الدولار الأمريكى​ 24.4286 جنيه مصري للشراء، و 24.5042 جنيه مصري للبيع.
  • بلغ سعر اليورو​   25.4424 جنيه مصري للشراء، و 25.5309 جنيه مصري للبيع.
  • سجل سعر الجنيه الإسترلينى​  29.0871 جنيه مصري للشراء ، 29.1869 جنيه مصري للبيع .
  • بلغ سعر الفرنك السويسرى​    25.9906 جنيه مصري للشراء 26.0821جنيه مصري للبيع .
  • سجل سعر ال١٠٠ ين يابانى​  17.5279 جنيه مصري للشراء ، و 17.5859 جنيه مصري للبيع .

 

  • سجل سعر اليوان الصينى​    3.4490 جنيه مصري للشراء ، و 3.4622 جنيه مصري للبيع.

 

أسعار العملات العربية

  • سجل سعر الريال سعودى​ 6.4984 جنيه للشراء، و6.5202 جنيه مصري للبيع
  • بلغ سعر دينار كويتى​    79.3369 جنيه مصري للشراء، و 79.6081جنيه مصري للبيع .
  • سجل سعر درهم اماراتى​       6.6507  جنيه مصري للشراء ، و 6.6716 جنيه مصري للبيع .

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 

 

  • سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري : 6.49 جنيه للشراء، 6.51 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.47 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي : 6.48 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع.
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ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية

  • بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.48 جنيه للشراء، 6.51 جنيه للبيع.

 

  • سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.45 جنيه للشراء، 6.53 جنيه للبيع.

 

  • سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.46 للشراء، 6.51 للبيع.
العملات الدولار اليورو الجنيه الإسترلينى​ الريال سعودى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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