الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لسائق «توك توك» بتهمة الاتجار فى المخدرات بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وأمانة سر عبدالمجيد حلمي وعادل الشيخ.

وأوضح أمر إحالة بأنه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة أحرز سائق توك توك بقصد الاتجار جوهراً مخدرا وهو الاستروكس في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأكدت شهادة مجري التحريات، بأنه وعلي أثر معلومة وردت إليه واستوثق من مصدرها مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، انتقل إلي حيث أيقن تواجده وأبصره يبادل مجهولين أكياساً شفافة استبان أن بداخلها مواد مخدرة فضبطه وبتفتيشه عثر معه علي 21 كيسا بلاستيك شفاف يحوى كل منها مواد مخدرة وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 21 كيسا بلاستيك شفاف بداخل كل منها مسحوق أصفر اللون ثبت أن المسحوق لمادة الاستروكس المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

محكمة جنايات القاهرة سائق توك توك السجن المواد المخدرة مدينة نصر إحالة القاهرة الاستروكس

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