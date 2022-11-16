المشدد 10 سنوات لمتهم بترويج «استروكس» بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة فى مدينة نصر، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن محمد وياسر عمر، وأمانة سر عبدالمجيد حلمي وعادل الشيخ.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا وهو الاستروكس.

وأكدت شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأنه على إثر معلومة وردت إليه وتأكد منها من مصدرها مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، انتقل إلى حيث أيقن تواجده، وأبصره يبادل مجهولين أكياسًا شفافة استبان أن بداخلها مواد مخدرة.

فضبطه وبتفتيشه عثر معه على 21 كيسًا بلاستيكيًا شفافًا يحوي كل منها مواد مخدرة، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.