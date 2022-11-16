الأربعاء 16 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تكليف رئاسى بحصر شهداء مصر منذ 1948 وضمهم للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ads

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل، المدير التنفيذي للصندوق.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وذلك بالتنسيق مع كل جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلًا عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين. 

ووجه الرئيس السيسي بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بدايةً من عام ١٩٤٨ لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرًا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخًا لقيم الوفاء لأسرهم.

كما وجه الرئيس السيسي بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدين من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

الأكثر قراءة

الآن.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بالرقم القومي أو برقم اللوحة أو السيارة

«العلم المقلوب» يستوقف محافظ الغربية: تحقيق مع المسؤولين

مؤتمر المناخ كلمة السر.. مطربة كولومبية تغنى فى شوارع مصر

«التعليم» تنظم مسابقة «مدرسة صديقة للبيئة» للتفاعل مع قضايا التغيرات المناخية

التفاصيل الكاملة لأزمة تذاكر فيلم «ب 19» بمهرجان القاهرة السينمائي

تفاصيل إحداث عاهة لشاب في مايو: «ضربوه في عينه»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

القاهرة السينمائي.. افتتاح مبهج وسبيلبرغ كما هو

مدحت بشاى

التنوير والتجربة الكوبية وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

الثائر الغبي!

أسماء محفوظ

عواجيز يناير

جمال رشدي

ذراع نانسى.. ويد بايدن ‏

د. داليا مجدي عبدالغني

مُؤتمر المُناخ.. نجاح باكتساح

الحسين عبدالرازق

عندما قرر السادات العفو عن تاجر المخدرات

إبراهيم داود

اغتيال «الشقراء» مارلين مونرو

صور

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

منطقه البوكس اوفس لحجز تذاكر افلام المهرجان

إقبال كبير على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل

إصابة طفل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة