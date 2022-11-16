الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن ضحايا «حادث الوادى الجديد»

جريدة الدستور
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صرحت النيابة العامة بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، بدفن جثامين 14 متوفى ضحايا حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة أخرى نقل بطريق "الفرافرة- الداخلة"، بالقرب من منطقة أبو منقار بالكيلو 130.

كان اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى بلاغًا، مساء امس، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى نقل بطريق الفرافرة- الداخلة، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتم نقل جثث المتوفين وإيداعهم مشرحة مستشفى الداخلة العام، حتى التصريح بدفنهم وتسليم الجثامين لذويهم فى ظل انتمائهم لمحافظات الفيوم وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والقليوبية والشرقية والبحيرة والإسكندرية باستثناء سائق السيارة الميكروباص وينتمى إلى مركز الداخلة فى الوادى الجديد.

الوادي الجديد حادث تصادم النيابة العامة بالوادى الجديد طريق الفرافرة - ميكروباص

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