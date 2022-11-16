توقعات بسقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات المتوقعة فى المحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، أجواء معتدلة نهارًا، شبورة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، لكن في ظل ذلك هناك تنبؤ بسقوط أمطار على الدلتا وشمال القاهرة.

حالة الطقس على السواحل الأربعاء 16 نوفمبر 2022

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس في سيناء الأربعاء 16 نوفمبر 2022

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، ولطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة جنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب وشلاتين).

حالة الطقس في الصعيد الأربعاء 16 نوفمبر 2022

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، في القاهرة تبلغ العظمى 24، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 17.

الطقس اليوم في دمنهور الأربعاء 16 نوفمبر 2022

وعلى دمنهور العظمى 24، والصغرى 17، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 23، والصغرى 16.

الطقس اليوم في الأقصر وأسوان الأربعاء 16 نوفمبر 2022

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى، و17 للصغرى، وعلى محافظة قنا 25 درجة للعظمى، 16 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 24 للعظمى، و17 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 24، والصغرى 13.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 22 درجة للعظمى، و16 للصغري.

الطقس في العاصمة الإدارية الأربعاء 16 نوفمبر 2022

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 24 للعظمى، و17 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، و17 للصغرى.

حالة الطقس والموج في البحرين الأحمر والمتوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.