انخفاض مفاجئ.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

يتصدر البحث عن سعر الذهب محركات البحث العالمية جوجل وتويتر لمتابعة سعر المعدن النفيس لحظة بلحظة كون العديد يسعى لادخار أموالهم فيه كونه وعاء إدخار آمن.

تراجع في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

شهدت أوقية الذهب تراجعًا بشكل طفيف عالميًا في تعاملات بورصة المعادن، فيما لم يؤثر التراجع على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16-11-2022 بكل محال الصاغة على مستوى الجمهورية، مع انخفاض الطلب على الذهب محليًا بشكل قوي، نتيجة تسجيله أعلى مستوياته عبر مر تاريخه.

وتسود توقعات باستقرار المعدن الأصفر عند مستوياته محليًا وقد يرتفع قليلًا نتيجة تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21

فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1265 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح أمس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب في مصر الأربعاء 16-11-2022

وتنشر “الدستور” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 الأربعاء 16-11-2022

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا متواصلًا بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم، ليبلغ 1446 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأربعاء 16-11-2022

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليحافظ على مستوياته المرتفعة ويبلغ 1265 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1085 جنيهًا)

كما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 1085 جنيهًا فى التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10120 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 10120 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ولم تتغير سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 44826 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثبات ليبلغ حوالي 1.446 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1770 دولارا للأوقية بعد انخفاضها بحوالي 4 دولارات مساء.