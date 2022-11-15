الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جديد في عيار 21 .. أسعار الذهب في مصر الآن

الذهب
الذهب
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سجلت أسعار الذهب ارتفاع جديد في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجع طفيف سجلته أمس في سوق الصاغة، وسجل الذهب عيار 21 ارتفاع جديد وصل إلى 1268 جنيه مرؤتفعًا 8 جنيهات عن بداية تعاملات اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم لتحقق أعلى سعر لها منذ 3 أشهر متأثرة بتراجع قيمة الدولار، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر وعالميًا .

سعر الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 – أكثر أنواع الذهب تداولًا في السوق المصري ارتفاع جديد وسجلت عيار  21 للبيع 1,262 جنيه ، و للشراء 1,268 جنيه في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية ، فيما سجل الذهب عيار 18 الأعلى في مصنعية من عيار 21 للبيع 1,082 جنيه ، وشراء 1,087جنيه.

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استقرار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك اليوم الثلاثاء

وجاءت باقي أسعار الذهب بأعيرته المختلفة كالتالي: 

  • عيار 24بيع 1,442 جنيه شراء 1,449 جنيه
  • عيار 22 بيع 1,322 جنيه شراء 1,328 جنيه
  • عيار 14بيع 841 جنيه شراء 845 جنيه
  • عيار 12بيع 721 جنيه شراء 725 جنيه
  • الاونصة بيع 44,855 جنيه شراء 45,068 جنيه
  • الجنيه الذهب    بيع 10,096 جنيه شراء 10,144 جنيه
  • الكيلو   بيع 1,442,286 جنيه شراء 1,449,143 جنيه

سعر الذهب عالميا

سجلت سعر الذهب عالميا ارتفاع جديد خلال تعاملات اليوم حيث وصل لأعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مع تراجع الدولار،وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5%  إلى 1779.94 دولار للأوقية (الأونصة) ، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس ،كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4%  إلى 1783.50 دولار.

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وتراجع الدولار 0.6 %  ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

سعر الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,399 جنيه$57.18
سعر الذهب عيار 221,282 جنيه$52.42
اسعار الذهب عيار 211,224 جنيه$50.04
اسعار الذهب عيار 181,049 جنيه$42.89
سعر الذهب عيار 14815.98 جنيه$33.36
سعر الذهب عيار 12699.41 جنيه$28.59
سعر الذهب عيار 9524.56 جنيه$21.44
اسعار أوقية الذهب43,503 جنيه$1,778
اسعار جنيه الذهب9,792 جنيه$400.29
اسعار كيلو الذهب1,398,812 جنيه$57,183

 

الذهب عيار 21 الدولار عيار 18 الجنية الذهب الصاغة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

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