أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 16-11-2022

يتسأل المواطنون عن أسعار الفراخ في بورصات الدواجن كل يوم كونها جزء مهم من مائدتهم وهي مصدر البروتين الأول لمعظم المصريين لتوافرها بشكل كبير في القرى والمدن؛ لذا يتصدر البحث عن أسعار الفراخ عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 16-11-2022

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 16-11-2022 بالسوق المحلية عند 38 و39 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 42 و43 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا اليوم الأربعاء 16-11-2022

وهبطت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه لتسجل 38 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 3.75 و4 جنيهات، والكتكوت الساسو بين 4.25 و4.50 جنيه، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 32 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم الأربعاء 16-11-2022

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 38 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وهبطت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 50 جنيهًا للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 32 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل اليوم الأربعاء 16-11-2022

وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 40 جنيهًا، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 51 جنيهًا للكيلو، واستقر الكتكوت الأبيض عند 5 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 54 و56 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 55 جنيهًا للمستهلك.