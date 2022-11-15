الأربعاء 16 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شابين بجروح متنوعة فى مشاجرة أمام مدرسة ببورسعيد

مشاجرة
مشاجرة
ads

نشبت مشاجرة، اليوم الثلاثاء أمام إحدى المدارس في محافظة بورسعيد والتي أسفرت عن إصابة شابين بجروح متنوعة نتيجة التعدي عليهما بأسلحة بيضاء.

واستقبل مستشفى المبرة، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلًا من: أحمد محمد إبراهيم السيد 20 عامًا، مصابًا بجرح في الجانب الأيمن من الرقبة، ويوسف ممدوح أحمد محمد 19 عامًا، مصابًا بجرح نافذ في البطن، إثر مشاجرة أمام مدرسة.

وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإجراءات القانونية اللازمة أسلحة بيضاء إصابة شابين الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية مستشفيات هيئة الرعاية مشاجرة أمام مدرسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

الأكثر قراءة

الباز يكشف القصة الكاملة لوفاة الممثل الأردنى طلفاح فى شقته بأكتوبر

القبض على محمد عادل صاحب واقعة «كشرى التحرير»

الآن.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بالرقم القومي أو برقم اللوحة أو السيارة

قيادة متهورة.. حبس شاب دهس فنى تحاليل أمام كلية التربية بالدقى

مستقبل وطن: ندعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية بأورام قنا

الباز: الدولة وجهت رسالة للعالم من خلال قضية علاء عبدالفتاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اغتيال «الشقراء» مارلين مونرو

ماجد حبته

استثمارات خضراء.. قيمتها 83 مليار دولار

جلال حمام

ماذا لو لم يتفهّم العالم رسالة السلام المصرية؟

د. القس صفوت البياضى

روشتة علاجية مضمونة النتائج متاحة للجميع‎‎

محمد رفعت

لماذا الريحانى؟!

أحمد الصغير

مثقفون ومفكرون وكتاب أضلوا المصريين..وآخرون خذلوهم!

عبدالوهاب داود

متعة الحياة فى «شرنقة يوسف شاهين»

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «2-3»

صور

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

منطقه البوكس اوفس لحجز تذاكر افلام المهرجان

إقبال كبير على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 3 إسرائيليين فى عملية طعن بـ«أريئيل».. واستشهاد المنفذ

محمود عباس: الفلسطينيون لن يقبلوا باستمرار الاحتلال الإسرائيلى إلى الأبد

إسرائيل تطالب رعاياها فى تركيا بالبقاء بالفنادق