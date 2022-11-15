إصابة شابين بجروح متنوعة فى مشاجرة أمام مدرسة ببورسعيد

نشبت مشاجرة، اليوم الثلاثاء أمام إحدى المدارس في محافظة بورسعيد والتي أسفرت عن إصابة شابين بجروح متنوعة نتيجة التعدي عليهما بأسلحة بيضاء.

واستقبل مستشفى المبرة، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلًا من: أحمد محمد إبراهيم السيد 20 عامًا، مصابًا بجرح في الجانب الأيمن من الرقبة، ويوسف ممدوح أحمد محمد 19 عامًا، مصابًا بجرح نافذ في البطن، إثر مشاجرة أمام مدرسة.

وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.