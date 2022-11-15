الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تأمين الغربية» ينظم ورشة عمل وجلسات علمية حول تطوير طرق مكافحة العدوى

ارشيفية
ارشيفية
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نظم فرع الغربية للتأمين الصحي، ورشة عمل وجلسات علمية بمشاركة فرق العمل بالعيادات والمستشفيات، وعرض مشاريع تطبيق وتطوير طرق مكافحة العدوى بين المشاركين لتعظيم الاستفادة ودعم جهود فرق مكافحة العدوى فى المجالات الطبية.

وتأتى ورشة العمل فى إطار حرص هيئة التأمين الصحى على الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصرى ومواكبة التطور المستمر فى الأساليب والطرق العلاجية الحديثة وأنسب الطرق لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية. 

وأوضح الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أن الاستراتيجية مبنية على تضافر جهود الجميع من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرها من التخصصات للوصول لأفضل النتائج. 


ودعا مدير الفرع الدكتور سيد جلال، إلى مشاركة الجميع لضبط استخدام الدواء بشكل آمن وفعال بما يعود بالنفع على صحة المريض. 


وتابع الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، أن ورشة العمل تعد أحد قنوات التواصل المهمة والفعالة مع الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية، لعرض المؤشرات ومشاريع التطوير وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات الطبية في مجال مكافحة العدوي.

 

وشهدت الجلسة الختامية تكريم فرق العمل المتخصصة في مجالات منع ومكافحة العدوى بهيئة التأمين الصحى بمحافظة الغربية، وذلك لجهودهم فى تطبيق معايير مكافحة العدوى وضمان أمان وسلامة المرضى والعاملين بالمنشآت الصحية.

تأمين الغربية ورشة عمل تحت عنوان تدرب تعلم تحصد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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