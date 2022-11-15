الدفع بعربات مياه الشرب لخدمة أهالى طوخ لحين إصلاح إنفجار خط مياه بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية عن انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة طوخ بسبب حدوث انفجار بخط صرف صحى رئيسى مؤدى إلى محطة الصرف الصحي بالوحايشة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية أن الانفجار حدث مفاجئ وفورا الإبلاغ من الأهالى تم التوجه فورا إلى مكان الانفجار وجار إصلاحه بمعرفة طاقم متخصص من شركة المياه مشيرا أنه تم الدفع بعربات مياة الشرب إلى عددا من مناطق وميادين المركز والمدينة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين اصلاح العطل و الانفجار المفاجئ الذى حدث عصر اليوم.

واستعرض مجاهد خطة العمل لتقليل الفاقد الكلى تحت إشراف الشركة القابضة بالإضافة إلى تقسيم شبكات مياه المحافظة إلى 12 قطاع Big Zone بها 160 مخرج ومدخل.



ووجه رئيس شركة مياه القليوبية بسرعة الانتهاء من تركيب أجهزة قياس على مداخل ومخارج شبكات المياه وذلك لحوكمة كميات المياه الغير محاسب عليها ولتقليل الفاقد بنوعيه الفيزيائى والتجارى كما شدد على ضرورة الإنتهاء من تركيب أجهزة قياس التصرف للمحطات التى ليس بها أجهزة قياس تصرف لقياس كمية المياه المنتجة وكذلك استبدال العدادات المعطلة وحصر الوصلات الخلسة وتركيب العدادات على المقرات الإدارية والأغربة، والتشديد على حساب كمية المياه الخاصة بغسيل الشبكات وحسابات المياه الغير محاسب عليه.



وفى سياق متصل، ناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الرسومات الهندسية لإنشاء بوابة مدينة شبين القناطر ضمن خطة المحافظة للنهوض بالشكل الحضاري والجمالي للمدن بما يتلائم مع الطابع التراثي للمحافظة، وتم تصميم تلك الرسومات من خلال مجموعة من الأساتذة بكلية الهندسة بجامعة بنها والبوابات مستوحاة من شعار المحافظة الرسمي لتتسم بالتميز والطابع الريفي والزراعي والصناعي التي تشتهر بها القليوبية .

وخلال الاجتماع تم اعتماد أنسب التصميمات المعمارية التي تتوائم مع البعدين البيئى والحضاري للمحافظة واختيار المواد الطبيعية لتتناسب مع البعد الريفي في تنفيذ البوابة الرئيسية للمداخل باتجاه جميع مدن المحافظة التسعة، ومراعاة المقاييس الفنية والهندسية لأعمال الرصف والإنارة، بجانب عمل الأرصفة الجانبية لاتجاهي الطريق وتركيب البلدورات، وأعمال الجزيرة الوسطى وغرس النخيل وشجيرات الزينة وعمل أماكن للإعلانات لتعزيز الجانب الإستثماري للمساهمة في عملية الصيانة فيما بعد .

وجدير بالذكر أن تلك البوابات ليست للطابع الجمالي والحضاري فقط ولكن هي بمثابة نقطة أمنية بمداخل المدن حيث تم مراعاة ذلك في التصميمات من خلال إنشاء بوابات للأمن .