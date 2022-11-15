المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بترويج مخدرات فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم، بمعاقبة 4 متهمين بترويج المواد المخدرة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر، وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.



وكشف أمر إحالة المتهمين بأنهم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا " الحشيش"، كما حاز المتهم الأول سلاحا أبيض "شفرة ".



وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بأنه وعلى إثر معلومة مفادها قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، انتقل حيث أيقن تواجدهم وعلى إثر عملية شراء مواد مخدرة، قام بها معهم قام بضبطهم وعثر معهم على أربعة وثلاثون قطعة للحشيش المخدر، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، ومع الأول على سلاح أبيض شفرة.



بمواجهتهم أقروا بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والهواتف للاتصال بالعملاء، والسلاح الأبيض لاستخدامه في تجارتهم.