بهذه الطريقة يمكنك الحصول على بشرة صحية

تسعى كافة الفتيات للحصول على بشرة صحية من خلال اتباع نظام صحي غير مكلف وبسيط يعتمد علي مواد طبيعية لا تضر بالصحة وفي آن واحد تحافظ على البشرة.

وهذا توضحه لنا الدكتورة نورا مقشط أخصائي التغذية العلاجية، أن تغذية البشرة داخلياً بنظام صحي و تكلفه بسيطة تأتي في المقدمة وهي أفضل من الكريمات و مستحضرات التجميل باهظة الثمن و التي لا تكفي وحدها للحصول على بشرة صحية نضرة و خالية من الشوائب.

وفيما يلي نوضح بعض العناصر الغذائية التى تعمل على حماية البشرة وتغذيتها بصورة صحية

-الشاي الأخضر : أشهر المشروبات العشبية المعروفة بدورها في محاربة علامة الشيخوخة والتقدم في العمر، احرص على تناول الشاي الأخضر يومياً ولكن في فترة بعيدة عن مواعيد الوجبات.

- الحمضيات : مصدر لمضاد اكسدة مهم جداً وهو فيتامين C الذي يلعب دوراً اساسياً في بناء الكولاجين المسؤول عن تجديد الخلايا ومرونة الجلد، من الليمون والبرتقال واليوسفي والجريب فروت .

-البقوليات : مصدر غني جداً بالبروتينات والألياف والحديد والزنك ومجموعة فيتامينات B. وكلها عبارة عن عناصر غذائية مهمة جداً للحفاظ على صحة البشرة والشعر، انصح بالعدس أو الحمص ضمن نظامك الغذائي.

- السبانخ : هي أحد الورقيات المعروفة بكونها مصدر للحديد والمواد المضادة للاكسدة.

-شرب الماء بصورة كافيه: فالماء يتم فيها كافة العمليات الحيوية للجسم ويحافظ علي رطوبة الجلد والبشرة ووقايتها من الجفاف وتعزيز الكلي والكبد وتخليصه من السموم .

-الجزر : أشهر الخضروات الغنية بالبيتا كاروتين مهم لجمال البشرة ونضارتها. فهو احد مضادات الاكسدة المقاومة للجذور الحرة وللعوامل المسببة لتشيخ الجلد والبشرة. فعليك بكوب من عصير الجزر المنعش يومياً.

-الجوز : أحد المصادر الغنية جدا بالأحماض الدهنية مثل الأوميجا 3 المهمة جدا لصحة البشرة ولتقوية الشعر وحمايته، فقط ٣-٤ حبات يوميا من الجوز تكفي .

-سمك السلمون : أشهر الأسماك الدهنية الغنية جدا بالأوميجا 3 المهم جدا لبشرة رطبة ونضرة، فهو يعمل على وقاية البشرة الجفاف، كما ويعتبر الاوميجا 3 مضاد فعال للالتهابات الجلدية، ومساهم في علاج حب الشباب والوقاية منه.